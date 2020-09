Modric dispensa consigli: “Hazard? Alla gente non importa se hai problemi. Se scendi in campo ci si aspetta il 100%”

Interessante intervista rilasciata da Luka Modric, centrocampista del Real Madrid ad AFP. Il croato ha parlato della situazione del calcio europeo con particolare riferimento alla prossima annata e alle vicende in casa madrilena. Su tutte, delle posizioni di Hazard e Bale, per motivi diversi, reduci da un’annata negativa.

Modric: consigli a Hazard e Bale

“Eden è un ragazzo eccezionale e un giocatore speciale, ma giocava con il dolore e quando sei in campo le persone si aspettano sempre il meglio da te”, ha commentato Modric sulla prima stagione di Hazard segnata da tanti problemi fisici. “A loro non importa se hai piccoli problemi, se scendi in campo voglio il tuo massimo. Per questo gli ho parlato e gli ho detto: ‘Eden forse non devi giocare adesso. Devi recuperare perché la prossima stagione avremo bisogno di te e dovrai essere al top. Questa è una stagione in cui stai imparando, ma la prossima devi essere 100% per aiutarci, perché altrimenti sarà difficile'”. E ancora: “Spero che Hazard possa tornare senza problemi e che possa mostrare le sue capacità. Il club ha speso tanto per lui e noi abbiamo bisogno del miglior Hazard”.



E su Bale: “Gareth è un grande, davvero grande giocatore ma la sua situazione non è facile”, ha commentato Modric. “Ha sempre il mio supporto, ma ha bisogno di decidere cosa è meglio per lui e cosa vuole fare ora della sua carriera. Non è stata una stagione facile per lui ma non si puà tornare indietro. Ora deve capire cosa fare. Vedremo cosa accadrà”.



