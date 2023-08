Modric, grana inattesa per il Real Madrid: infastidito dalle scelte di Ancelotti

Secondo quanto si apprende, dopo aver prolungato di un altro anno il proprio accordo con i Blancos, Modric si attendeva lo stesso ruolo di titolare in squadra ma l'allenatore Carlo Ancelotti non avrebbe intenzione di schierarlo sempre dall'inizio. Per il tecnico di Reggiolo, infatti, sembra esserci l'intenzione di un dosaggio per il croato con conseguente ampio spazio ai giovani madrileni.