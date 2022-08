Modric: “Il Real Madrid è pura fantasia. Non svegliatemi da questo sogno”

"Il Real Madrid è pura fantasia. Ho avuto la fortuna di vivere questo sogno per 10 anni. Non svegliatemi. La mia famiglia sa quanto ho sofferto nell’estate del 2012: non sapevo se il Tottenham mi avrebbe lasciato partire o meno. Quando siamo partiti dall’aeroporto per Madrid avevamo capito che stava accadendo davvero. Quando arrivi al Real Madrid, nel club migliore del mondo, ti aspetti di vincere qualche trofeo. Ma tutto quello che è successo non me lo sarei mai immaginato neanche nei sogni più belli".