Modric-Real Madrid fino al 2024: “La storia continua”

Sul sito, invece, ecco anche la nota: "Il Real Madrid CF e Luka Modrić hanno concordato di prolungare il contratto del giocatore, che rimane legato al club fino al 30 giugno 2024. Luka Modrić è arrivato al Real Madrid nel 2012. Nelle sue undici stagioni a difesa della nostra maglia, ha giocato 488 partite e vinto 23 titoli: 5 Champions League, 5 Mondiali per Club, 4 Supercoppe Europee, 3 Campionati, 2 Copas del Rey e 4 Supercoppe dalla Spagna. Durante la sua carriera da giocatore del Real Madrid, Modrić ha vinto i più alti riconoscimenti individuali, come il Pallone d'Oro 2018, il Premio Miglior Giocatore FIFA 2018, il Premio Giocatore dell'Anno UEFA 2017/18, la Coppa del Mondo per Club 2017, e in questa stagione ha fatto parte del FIFA/FIFPro World XI per la sesta volta nella sua carriera. Inoltre, è stato il miglior giocatore ai Mondiali in Russia e terzo ai Mondiali in Qatar".