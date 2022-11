Modric sbaglia a porta vuota, Ancelotti: “Fortuna che è già convocato per il Mondiale…”

Il Real Madrid ha battuto il Cadice 2-1 e forse è anche per questo che nel post match i protagonisti di un curioso episodio se la ridono su. Parliamo di Luka Modric e Carlo Ancelotti , centrocampista e mister dei Blancos.

Il calciatore, col punteggio di 2-0 per i suoi, ha sbagliato un'occasione clamorosa a porta vuota. Un errore non da lui e che sarebbe potuto costare caro dato che poco dopo, il Cadice aveva riaperto il match con la rete del 2-1. Per fortuna, le Merengues hanno portato a casa il successo e nella conferenza post gara, c'è stato modo anche di ironizzare sull'errore del croato.