Modric sicuro: “Dopo il lockdown più forti. Champions? Siamo il Real Madrid, possiamo rimontare”

Festa grande in quel di Madrid dove il Real ha conquistato nelle scorse ore il suo 34° titolo di Campione di Spagna. Liga vinta dopo una stagione combattuta e particolare vista la sospensione per il coronavirus. A parlare del successo ottenuto, dei segreti della squadra e anche delle ambizioni future è stato il centrocampista Luka Modric inun’intervista concessa alla tv ufficiale del club.

Modric: “Dopo lockdown lavorato duro. Ora la Champions”

Neppure il tempo di festeggiare che Modric e il Real Madrid pensano già alle prossime partite per concludere al meglio la stagione: “Durante il lockdown ho lavorato duro, ho vissuto due mesi senza mai fermarmi e oggi ne raccolgo i frutti”, ha spiegato il croato motivando il suo stato di forma decisamente ottimo. “Sono davvero contento per il mio rendimento, ma soprattutto per quello della squadra. Abbiamo realizzato qualcosa di spettacolare, non solo in questo ultimo mese ma in tutta la stagione”. Una sensazione positiva che dovrà durare anche per agosto, quando il Real Madrid sarà impegnato in Champions League e dovrà ribaltare l’esito della gara d’andata contro il Manchester City: “Questo Real vuole sempre vincere. Dopo la fine della Liga avremo una gara complicata in Champions col Manchester City. Anche se abbiamo mostrato un buon calcio, abbiamo perso 1-2 l’andata in casa. Ora però vogliamo fare una grande partita e provare a rimontare al ritorno“.

