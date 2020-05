Modric, sorpresa speciale a bambino malato di cancro

Luka Modric, campione in campo e fuori. Il centrocampista del Real Madrid, Pallone d’Oro del 2018, è stato protagonista di un piccolo grande gesto nei confronti di un tifoso molto speciale. Il croato ha dedicato un video a sorpresa per il compleanno del piccolo Raul, giovanissimo fan del club blancos che sta lottando la battaglia più difficile della sua vita: quella contro un tumore molto aggressivo che lo costringe a rimanere in un letto di ospedale.

Il bel gesto di Luka Modric

Attraverso l’associazione Juegaterapia, il campione croato del Real Madrid ha inviato un video messaggio al suo giovane tifoso ricoverato in ospedale, alle prese contro il cancro. Una bella sorpresa per festeggiare l’ottavo compleanno di Raul che gli ha decisamente cambiato, in meglio la giornata. Il piccolo ragazzo non è riuscito a contenere l’emozione scoppiando in lacrime dopo le primissime parole di Modric: “Ciao Raul, amico mio come stai? Spero vada tutto bene. So che ieri era il tuo compleanno ma credo che non sia mai troppo tardi per fare gli auguri”, ha detto il centrocampista del Real Madrid.

La promessa a Raul

Poche frasi che hanno lasciato il segno nel cuore e nella mente del giovane Raul che conserverà quel ricordo per sempre, almeno fino a quando non potrai realizzarsi la promessa, fatta successivamente, proprio da Modric: “Buon compleanno, ti auguro il meglio. Magari presto, quando tutto andrà bene e sarai guarito ci incontreremo di persona e parleremo di calcio e tutto quello che vuoi. Va bene? Ti mando un caro abbraccio e prenditi cura di te come noi ci prendiamo cura di noi stessi”. Una promessa che siamo sicuri Raul vorrà far rispettare. Modric ha fatto il primo passo, ora tocca al piccolo vincere la partita più importante: quella con la vita. Forza Raul e complimenti a Modric per il gesto…