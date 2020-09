Modric su Cristiano Ronaldo: “Giocatore incredibile, ma senza di lui il Real Madrid è più squadra…”

Da una parte i grandi elogi, dall’altra una frecciatina che non per forza deve essere un attacco. Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha parlato di Cristiano Ronaldo e del suo addio ai blancos. La partenza del fenomeno portoghese ha senza dubbio pesato sull’economica del gioco delle merengues, soprattutto in termini di gol, ma secondo il croato la squadra è migliorata sotto il profilo del gioco. Parlando al The Times, il classe 1985 ha detto la sua sui vari temi dell’ambiente madrileno.

Modric: “Senza Cristiano Ronaldo siamo più squadra”

“Giocare con Cristiano è stato incredibile. Abbiamo vissuto insieme sette anni fantastici, con lui abbiamo vinto tanto”, ha detto Modric. “Quando la squadra non era nelle migliori condizioni, Cristiano poteva decidere le partite da solo, usando le sue doti migliori: tecnica, ambizione, carattere e qualità. Tutto di lui era speciale, il modo in cui lavorava in allenamento e nelle partite, quindi potevamo sempre aspettarci qualcosa di speciale da lui. Senza Cristiano, il Real Madrid gioca più come una squadra. Lo facevamo anche con lui ma quando le cose non andavano bene sapevamo che c’era qualcuno che poteva fare la differenza. Siamo senza di lui da due anni ormai e ora giochiamo più di squadra. Siamo più compatti e uniti in campo. La nostra più grande qualità è che ora non dipendiamo da un giocatore”.

