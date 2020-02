Modric, tentazione MLS: Beckham lo vuole a tutti i costi all’Inter Miami

Luka Modric tentato dalla MLS. Secondo Marca David Beckham ha in mente di creare una squadra pronta a vincere il titolo fin da subito dopo aver affidato la panchina a Diego Alonso. L’Inter Miami punta in alto e punta ad un ex Pallone d’Oro per mettere in chiaro le cose con le rivali.

Il centrocampista croato è un pallino dell’ex Spice Boy che sarebbe pronto a fare follie pur di portarlo negli States. A Modric sarebbe stato proposto un ingaggio raddoppiatto rispetto al suo attuale al Real Madrid, che dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro. Cifre da capogiro, specie pensando che il giocatore farà 35 anni in questo 2020. La stagione di MLS inizia a marzo ma Modric si potrebbe trasferire dalla prossima estate, completando l’attuale annata in maglia blanca e poi pensare al futuro in America.