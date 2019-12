Modric, vacanza in famiglia con… ‘amici speciali’

Relax in famiglia per Luka Modric, centrocampista del Real Madrid. Il croato sta sfruttando questi giorni di festività per godersi il meritato riposo dopo l’avvio di stagione. Curiosa giornata trascorsa dal classe 1985 in compagnia di ‘amici speciali’.

Modric stesso, sulla propria pagina Instagram, ha voluto condividere questo particolare incontro: “I nostri nuovi amici”, ha scritto il croato con tanto di immagini di un orso, un leone cucciolo e tanti altri animali appartenenti, con ogni probabilità ad uno zoo di Dubai. Dai sorrisi della moglie e dei figli, una giornata davvero speciale e divertente!