Modric verso l’Arabia Saudita? L’amico agente esce allo scoperto

Di ipotesi sul suo futuro ne sono già state fatte tante, dal ritorno in patria con il Partizan all'ipotesi MLS, perché a dispetto dei 38 anni Modric fa ancora gola a tanti club. Una possibilità è rappresentata anche dall'approdo in Arabia Saudita , dove sarebbero pronti a fare ponti d'oro al fuoriclasse di Zara.

A parlare di questo possibile scenario è stato Borja Cource, agente Fifa e amico personale di Modric, in un'intervista a Shoot: "Penso che qualora si presentasse un'offerta adeguata Luka potrebbe trasferirsi in Arabia" le sue parole, arricchite poi da un retroscena riguardante gli scorsi mesi: "Quest'estate c'era interesse e l'obiettivo era farlo firmare. Ha avuto diverse offerte, due dai club della capitale e una da un'altra società, ma non se n'è fatto niente. In questo momento sta pensando solo al Real Madrid".