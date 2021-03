Moglie di Mamaev trovata priva di sensi a Mosca. La donna smentisce voci di tentativo di suicidio

Alana Mamaeva, la moglie del centrocampista di Rostov Pavel Mamaev, sarebbe stata stata trovata priva di sensi a Mosca. Lo riferisce il canale russo Baza Telegram che addirittura mette in evidenza che la donna avrebbe tentato il suicidio. Gli amici di Alana -riporta la fonte russa – non sono riusciti a contattarla e hanno chiamato i soccorritori, che hanno aperto la porta di casa trovando la ragazza priva di sensi. Mamaeva sarebbe stata ricoverata presso una struttura ospedaliera della capitale. Alana poi ha fatto sapere che si trova a casa e sta bene. Smentite anche le voci di un tentativo di suicidio. “Volevo sono riprendermi mio marito suscitando le sue attenzioni” ha scritto sul proprio canale social Alena che ieri aveva pubblicato su Instagram i documenti di identità di una donna spagnola di 29 anni, che sospetta aver avuto una relazione col marito durante il ritiro invernale del Rostov in Spagna.