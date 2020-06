Moglie ex Milan Luiz Adriano: “Minacciata perché ho sposato uomo di colore”

Ekaterina Dorozhko, modella russa, ha raccontato sul proprio profilo Instagram quanto ha sofferto dopo aver sposato Luiz Adriano, ex attaccante del Milan oggi al Palmeiras. L’amore è scoppiato a Mosca quando l’attaccante militava due anni fa nello Spartak Mosca. La donna ha raccontato quanto sia stato difficile ambientarsi in Brasile per le offese ricevute. A distanza di tempo e anche per mostrare solidarietà alla memoria di George Floyd, l’afroamericano ucciso da un agente di polizia negli Stati Uniti, ha deciso di parlare. “Temevo che non mi avrebbero accettato perché sono russa e ho una mentalità diversa e tutta la mia vita è molto diversa. Ogni giorno, per molto tempo, ho ricevuto messaggi in cui mi auguravano la morte – ha raccontato la donna -. Addirittura sono arrivati a desiderare le cose peggiori anche per la mia famiglia. Promettevano di trovarmi, picchiarmi e molte altre cose terribili solo perché sono sposata con un uomo di colore. La metà della mia famiglia è nera e la amo tanto così com’è. Ringrazio i miei genitori per la mia educazione e la mia visione del mondo. Non ho mai considerato le persone per il colore della pelle. Per me, siamo tutti uguali.