Moglie Mamaev: “Mio marito mi ha tradito nel ritiro invernale” e pubblica foto e tel. della presunta amante

Incredibile decisione di Alana Mamaeva moglie del centrocampista del Rostov Pavel Mamaev. La donna infatti ha pubblicamente accusato il marito di averla tradita durante il ritiro invernale della squadra russa in Spagna. Ma Alena accecata di vendetta ha deciso di pubblicare sulla sua pagina Instagram la foto della presunta amante del marito, lo scambio di messaggi tra i due e il numero di telefono della ragazza. Così sono finite in rete il passaporto della donna spagnola di 29 anni e altri oggetti e persino la foto dell’amante dentro la jacuzzi. Una storia finita così sui social suscitando la reazione indignata dei follwer di Alana che hanno condannato il marito. La stessa ha scritto: “Mio marito ha ripreso a flirtare con le donne. Pensava che nessuno in Spagna l’avrebbe saputo. È tutto. Grazie per il ritiro, FC Rostov” – ha scritto Alana Mamaeva sulla sua pagina Instagram. Va ricordato che Mamaaev insieme a Kokorin della Fiorentina è stato in carcere per l’aggressione a un funzionario statale russo a Mosca.