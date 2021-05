Moglie Müller a Lewandowski: “Gerd ti direbbe: ma sei fuori di testa?”

Un bel messaggio della moglie di Muller al nuovo detentore di numero di gol segnati in una sola stagione

Ushi Müller, moglie dell'ex calciatore del Bayern Gerd Müller, si è congratulata con l'attaccante Robert Lewandowski per aver battuto il record di suo marito. Sabato scorso, il polacco ha segnato il suo 41esimo gol stagionale contro l'Augsburg (5: 2) nel 34esimo turno della Bundesliga e ha superato di una rete il record della leggenda del Bayern. Il record di Müller resisteva dal 1972. La moglie di Mueller si è rivolta a Lewandowski inviandogli un bel messaggio: “Hai avuto molte possibilità di fare gol all'Augsburg, e pensavo che non volessi segnare di proposito per non superare mio marito. Gerd ti avrebbe detto: "Sei fuori di testa?! Se riesci a segnare un gol, fallo. Non devi prendere in considerazione me! ". La signora Uschi conclude il suo messaggio a Lewandowski con le congratulazioni: “Sono felice che il record sia stato battuto. Due giocatori con 40 gol non sarebbe stato bello. Che si tratti di Michael Schumacher, Mark Spitz, Michael Phelps, tutti i record devono essere battuti. Qualcuno più veloce di Usain Bolt apparirà presto. Il record di Gerd è resistito per 50 anni. Sono contento che tutto sia finito”. Muller dal 2008 è malato di demenza. Proprio a causa della malattia Müller non si fa vedere in pubblico da diversi anni. La malattia era stata resa nota dal Bayern nel 2015.