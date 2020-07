Monaco, esonerato l’allenatore Robert Moreno. Club pensa a Niko Kovac

Il Monaco ha deciso di esonerare ufficialmente il proprio allenatore Robert Moreno. L’ex commissario tecnico della Nazionale spagnola ha guidato i biancorossi per tredici partite ottenendo 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

L’EREDE DAL BAYERN

Il club ha deciso di non riconfermare il tecnico dopo una serie di risultati poco convincenti, e ha già individuato il suo erede in Niko Kovac, ex allenatore di Bayern Monaco e Eintracht Francoforte. In Bundesliga l’allenatore croato ha collezionato 58 vittorie, 25 pareggi e 38 sconfitte.