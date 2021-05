Monaco, il club non rinnova contratto e saluta Jovetic

Il 31enne dovrà ripartire da altro club

L'ultima partita con il Monaco di Stevan Jovetic risale al 25 aprile scorso nel match di Ligue 1 contro l'Angers. Il montenegrino uscì al 18' per un infortunio al polpaccio chiudendo l'avventura con la squadra del Principato con quattro turni di anticipo. Oggi la conferma ufficiale che il montenegrino non giocherà a Montecarlo la prossima stagione. Il Monaco ha annunciato l'addio con l'ex calciatore di Inter e Fiorentina. Le parti hanno deciso di non rinnovare il contratto, scaduto a fine stagione. Il club ha ringraziato il calciatore per il suo contributo e gli ha augurato buona fortuna per la sua futura carriera. Jovetic è passato all'AS Monaco dall'Inter nell'estate del 2017. Da allora, il 31enne attaccante ha giocato 77 partite per i monegaschi, nelle quali ha segnato 21 gol.