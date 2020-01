Monaco k.o., Moreno non fa giri di parole: “Sensazione orribile. Colpa mia…”

Dopo la sconfitta per 3-1 rimediata in casa contro lo Strasburgo, il tecnico del Monaco Roberto Moreno ha ammesso tutta la sua frustrazione ai media francesi. La squadra del Principato non attraversa un bel periodo nonostante il cambio di guida tecnico. 13esimo posto con soli 29 punti all’attivo, non certo un momento da ricordare.

MEA CULPA – “È una sensazione orribile. Abbiamo iniziato bene la partita. Ma dopo il loro primo gol, è stato un disastro. È difficile attaccare una squadra che si mette tutta in difesa. Non c’era un buon feeling con la palla, non abbiamo attaccato bene gli spazi. Mancava la qualità nei passaggi, qualità nelle mie scelte. Ciò che accade sul campo è una mia responsabilità. Dovrò spiegarmi meglio con i giocatori, ha detto Moreno.