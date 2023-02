Monaco-Psg, le probabili formazioni e dove vederla in tv

La testa del Psg è già a martedì prossimo alla partita degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Ma oggi i parigini nel match della 23ma giornata contro il Monaco sanno che devono riscattare la sconfitta in Coppa di Francia contro il Marsiglia. Non ci saranno Messi e Mbappé ma Galtier può contare su una squadra qualitativamente superiore ai padroni di casa. Calcio d'inizio alle 17. In classifica il Psg capolista ha un vantaggio sulla coppia Marsiglia e Lens di 8 punti.