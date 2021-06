Moncayola e Osasuna, una storia eterna: il rinnovo è di… 10 anni

Accordo decennale e annuncio in stile "Casa di Carta"

In un mondo in cui è difficile trovare accordi tra calciatori e societàper il rinnovo di contratto, in casa Osasuna c'è da raccontare, invece, una bellissima storia. Quella di Jon Moncayola che si è appena legato al club fino al 2031 con un rinnovo di ben 10 anni...

AMORE E ANNUNCIO - Ebbene sì. Evidentemente il mondo del pallone vive ancora di emozioni e di riconoscenza. L'Osasuna ha appena annunciato il rinnovo di contratto di Jon Moncayola da sole due annate in prima squadra ma da sempre legato al club. Il centrocampista, prodotto del viviaio degli spagnoli, ha scelto di rinnovare il proprio contratto per 10 anni legandosi dunque fino al 2031 con la società. Il calciatore vedrà inserito nell'accordo una clausola rescissoria a scalare: da 22 milioni di euro per i primi due anni, da 20 per quelle successive. In caso di retrocessione in Segunda Division, invece, tale accordo vedrà la clausola scendere a 8 miioni.