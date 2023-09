Mondiale in Qatar, Van Gaal tuona: “Tutto premeditato per far vincere Messi”

Mondiale in Qatar, Van Gaal tuona: "Tutto preparato per far vincere Messi. Alcuni argentini hanno esagerato e non sono stati sanzionati"

Il Galà dell'Eredivisie 2022-23 è diventato teatro di una clamorosa scena. Quella che ha visto come protagonista Louis Van Gaal, ex selezionatore della nazionale olandese, che si è lasciato andare durante un'intervista con la testa olandese Nos. Interpellato riguardo all'ultimo Mondiale in Qatar, che ha visto gli Orange eliminati ai rigori dall'Argentina ai quarti di finale dopo una vera e propria battaglia, ha tuonato: "Quando si vede come si è comportata l'Argentina e come ci siamo comportati noi, si notano differenze. Alcuni giocatori argentini hanno esagerato e non sono stati sanzionati. Per questo credo che fosse tutto premeditato".