Mondiale per club, per la prima volta nella storia ci sarà terna arbitrale femminile

Il 2020 appena terminato è stato un anno difficile anche per il mondo dello sport, ma questo non ha sicuramente impedito la crescita del ruolo della donna. Un grande traguardo, con la speranza che ulteriori novità di questo genere possano giungere in questo 2021. In particolare il settore arbitrale femminile ha segnato passi avanti importanti. Dopo Stephanie Frappart ad arbitrare per la prima volta una partita di Champions League, adesso è il turno di Mariana de Almeida. L’argentina farà parte del team designato dal Comitato della Fifa che sarà impegnato dal 1 al giorno 11 febbraio in Qatar al prossimo FIFA Club World Cup dove per l’Europa ci sarà il Bayern Monaco. Almeida è inserita nel trio arbitrale femminile composto anche da Edina Alves Batista e Neuza Back. Per la prima volta nella storia del calcio, ci saranno donne all’interno della squadra arbitrale. Da notare che Mariana de Almeida è stata anche assistente di gara nella Copa Libertadores.

ARBITRI PER MONDIALE CLUB –