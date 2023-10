Mondiali 2030, Petit duro verso la Fifa: “Pensano solo a fare soldi”

L'ex centrocampista ha poi spiegato i motivi della propria perplessità, invitando calciatori e politici ad azioni di protesta clamorose: “Ci fanno tanta pressione sul mancato rispetto dell'ecologia e poi prendono decisioni del genere. Dov’è il rispetto per i tifosi? Quanto può costare seguire la propria nazionale ovunque? E per i giocatori? Come faranno ad assorbire la stanchezza per i fusi orari? La Fifa è una struttura che vive in un paradiso fiscale, che ha come unico obiettivo quello di racimolare sempre più denaro. Sono molto sorpreso che nessun politico si esponga per denunciare tutto questo. I calciatori dovrebbero pensare ad una forma di boicottaggio dovrebbero ribellarsi a queste prese in giro".