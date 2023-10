Mondiali 2034, l’Algeria sostiene la candidatura dell’Arabia Saudita

Nota ufficiale su Facebook da parte del ministero degli esteri algerino: "Il Regno ha tutti gli elementi per organizzare l'evento con merito e valore”

Pochi giorni dopo la decisione della Federazione di sospendere “tutte le competizioni e le partite di calcio” in segno di solidarietà “al resistente popolo fraterno palestinese” dopo il tragico attentato all'ospedale Al Ahli di Gaza City , che ha causato la morte di centinaia di palestinesi, il governo algerino ha infatti annunciato il proprio "pieno sostegno" alla candidatura dell' Arabia Saudita per ospitare i Mondiali 2034 .

A riferirlo è una nota pubblicata su Facebook dal ministero degli Esteri algerino, nel quale si sottolinea il forte legame esistente tra i due paesi: "A seguito dell'annuncio da parte del fraterno Regno dell'Arabia Saudita della sua candidatura ufficiale per ospitare la Coppa del Mondo di calcio del 2034 – si legge - E in considerazione delle illustri relazioni fraterne esistenti tra i due Paesi fratelli, l'Algeria esprime il suo pieno sostegno a questa candidatura e la sua ferma convinzione che il Regno possieda tutti gli elementi di successo per organizzare questo evento di livello mondiale con merito e valore”.