Montella: “Scudetto? Io tifo Napoli. Ho nostalgia dell’Italia. Balotelli…”

L'ex attaccante della Roma attualmente allena in Turchia

La cura di Vincenzo Montella sembra aver funzionato all’Adana Demirspor, club della quinta città della Turchia, che in classifica è risalito dal 15mo al sesto posto con l’Aeroplanino. Alla Gazzetta dello Sport, Montella sulla Roma, sua ex squadra ha detto: "Il calcio italiano lo vedo sempre e, da campano. mi piacerebbe che il campionato lo vincesse il Napoli. Mi sembra che la squadra si stia adattando sempre di più alle idee di Mourinho. Il portoghese peraltro, intelligente com’è, anche lui ha modificato qualcosa nel suo atteggiamento tattico. Mi pare un gruppo in crescita. Sono convinto che potrà lottare sia per il 4° posto che per la vittoria in Conference League».