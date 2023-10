Montpellier-Clermont sospesa: portiere colpito da un fumogeno

Partita sospesa per lancio di fumogeni allo State de la Mosson: il portiere del Clermont Mory Diaw è stato colpito da un fumogeno e trasportato fuori dal campo in barella

Incredibile quanto successo in Ligue 1: la partita tra Montpellier e Clermont è stata sospesa per un lancio di fumogeni. La gara, valevole per l'ottava giornata del campionato, era in mano ai padroni di casa: 4-2 il risultato alla segnalazione del recupero, di sei minuti. Poi è arrivata la sospensione dell'incontro dello Stade de la Mosson. Un fumogeno, lanciato dai sostenitori del Montpellier, è scoppiato in prossimità del portiere del Clermont Mory Diaw.