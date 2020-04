Montpellier, migliorano le condizioni di Sambia

Si sono vissuti attimi di grande paura in casa Montpellier. Il centrocampista Junior Sambia era risultato positivo al Covid-19 e dopo il ricovero le sue condizioni erano peggiorate drasticamente. Davanti a quel quadro clinico i medici della struttura avevano deciso di indurre il coma, ma per fortuna ora arrivano buone notizie.

CONDIZIONI STABILI – Secondo quanto riportato da SportMediaset il giocatore si è svegliato dal coma e inoltre non necessita più dei tubi per la respirazione. Il 23 si trova ancora in terapia intensiva, ma le sue condizioni sono in netto miglioramento. Il suo agente ha poi parlato a Le Parisien riguardo ai momenti drammatici vissuti dal suo assistito: “Ha sofferto per tre giorni di problemi intestinali, come la gastroenterite. Martedì è andato in ospedale, le sue condizioni poi a livello polmonare sono peggiorate. E’ tornato in ospedale ed è stato trasferito in un’altra struttura, dove hanno deciso di indurre il coma”.