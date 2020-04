Morata, foto al lago con la sua Alice e rimprovero social: ma è… nel suo giardino

Periodo di isolamento e quarantena per i giocatori di calcio che trascorrono il tempo nelle proprie abitazioni. C’è chi si gode il salotto e chi è più fortunato e ha la possibilità di uscire in terrazza. Poi, c’è anche Alvaro Morata che insieme alla sua Alice possono vantare un giardino con un laghetto.

Peccato che tanti followers su Instagram non fossero a conoscenza di questo privilegio da parte del calciatore dell’Atletico Madrid che si è trovato a far fronte ad una valanga di commenti ad una sua foto pubblicata sull’account social in cui è ritratto con la sua dolce metà in quello che sembra a tutti gli effetti un parco. “Stai casa”, il rimprovero più in auge. Ferma, però, la risposta dello stesso Morata: “Ma io sono a casa mia…”. Una casa con un laghetto e un giardino decisamente grande…