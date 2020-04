Morata, i segreti di Simeone svelati… in videochat con bimbo delle giovanili

In questi giorni di quarantena, molti giocatori si stanno cimentando in interviste sui social network o vere e proprie dirette. I temi trattati sono tanti e le domande dei tifosi non mancano mai. Spesso i giocatori condividono le dirette con compagni di squadra oppure ex compagni.

MORATA – Alvaro Morata sui social ha parlato del rapporto con Simeone e lo ha fatto ad un bambino che milita nelle giovanili dell’Atletico Madrid. Un’intervista nella quale anche l’ex attaccante della Juventus ha voluto sapere come le giovanili si stessero allenando durante questa quarantena. Il giovanissimo giocatore ha poi chiesto a Morata come fosse Simeone come allenatore. Questa la risposta dell’ex Real: “Il mister è molto esigente quando ci alleniamo, ma puoi parlare con lui di qualsiasi cosa anche che non abbia a che fare con il calcio. Se hai preoccupazioni o dubbi lui c’è. Vive gli allenamenti con grande fossero partite, ma ci aiuta tanto fuori dal campo ed è una grande persona“.