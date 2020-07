Morata lancia l’Atletico Madrid: “Champions? Dobbiamo crederci perché…”

Alvaro Morata è stato l’autentico trascinato dell’Atletico Madrid nell’ultimo match di Liga contro il Maiorca. Una doppietta fantastica per lo spagnolo che, insieme al gol di Koke, ha regalato tre punti in campionato ai Colchoneros. Se in Liga la classifica vede la squadra di Simeone abbastanza serena in terza piazza, discorso diverso per il proseguimento della Champions League una volta concluso il campionato. Proprio la Coppa potrebbe essere l’obiettivo da raggiungere in questa strana annata. L’ex Juventus non si è nascosto e come riporta Mundo Deportivo ha caricato l’ambiente in vista della Final Eight.

Morata: “Champions? Dobbiamo crederci”

“Ci restano alcune partite di campionato che dobbiamo vincere. Questa stagione è stata molto difficile per noi. L’obiettivo è quello di essere il più in alto possibile in classifica, e poi affronteremo un test emozionante in Champions League”, ha esordito Morata che proprio sulla coppa ha proseguito: “Sappiamo cosa significa per i nostri tifosi, per il club e per ognuno di noi. Sappiamo di poter combattere contro qualsiasi squadra. Abbiamo eliminato la migliore squadra d’Europa, e questo è un indicatore. Possiamo e dobbiamo credere di potercela fare. Anche perché non siamo così lontani dal livello delle migliori squadre“. Messaggio chiaro quello di Morata che fissa l’obiettivo del suo Atletico Madrid. Al campo l’ardua sentenza…

QUI LE NEWS DI GOSSIP