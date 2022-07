Morata pensa solo all’Atletico Madrid: “Molto motivato, sarà un anno fantastico”

Il bomber pronto per l'Atletico Madrid.

Redazione ITASportPress

Intervistato dai canali ufficiali dell'Atletico Madrid, Alvaro Morata, bomber spagnolo, ha commentato il suo ritorno in Spagna ai Colchoneros dopo la fine del prestito con la Juventus che, per il momento, non lo ha riscattato. Per il centravanti, quindi, possibile nuova stagione in Liga e le sue parole confermano la grande concentrazione sul club guidato da Diego Pablo Simeone.

CARICO - "Sono molto motivato e non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi. Sono sicuro che sarà un anno fantastico", ha detto Morata. Poi sulla squadra: "Incontrerò di nuovo tutti quei giocatori che sono anche miei amici, mi hanno sempre trattato molto bene e siamo rimasti in contatto. Non vedo l'ora di vederli, sarà molto importante conoscerci per poter competere al meglio. Inoltre, ho la fortuna di aver già lavorato con Simeone e la sua squadra e questo renderà le cose più facili. Non vedo l'ora di iniziare a preparare questa stagione insieme".

AMBIZIONE - "A livello individuale, i successi che devi ottenere devono essere pochi, alla fine devi pensare ad aiutare la squadra il più possibile con gol e assist, ma la cosa più importante è vincere titoli, questo è quello che voglio io e quello che vogliono i miei compagni di squadra. A livello personale, non importa porsi delle sfide, l'importante è essere competitivi come gruppo e lottare per tutto fino alla fine".

STAGIONE - Poi sulla stagione che vedrà il Mondiale in inverno: "È un anno di Coppa del Mondo e non credo che influirà molto, anzi, penso che potrebbe essere positivo per la nostra squadra perché ci sono molti giocatori che potranno giocare in quel torneo e ovviamente quando è un anno con la Coppa del Mondo le persone sono molto motivate fin dall'inizio e saranno così per tutto l'anno per dimostrare ai loro allenatori che devono partecipare alla Coppa del Mondo".