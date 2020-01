Moreno tende la mano a Luis Enrique: “Spero che tutto torni come prima”

A distanza di qualche mese dal burrascoso divorzio dall’amico Luis Enrique alla guida della Nazionale spagnola, Robert Moreno torna sulla clamorosa rottura. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata ai microfoni di RAC1: “Sono molto triste per questa situazione. A nessuno piace che accada qualcosa del genere. Per me il problema personale è ben al di sopra di tutto. Sono arrivato fin qui solo grazie a lui. Un rimprovero non uscirà mai dalla mia bocca. Ciò che mi rende triste è la relazione personale. Ho pensato di chiamarlo, ma poi mi sono fermato perché penso che tutto sia troppo recente. Spero che domani si possa avere una relazione buona e fluida con lui. Nessuna delle parti voleva che accadesse in questo modo. Non voglio dare troppo valore a questo episodio. Con l’affermazione e ciò che ho detto in seguito, ho cercato di essere rispettoso e di uscire nel miglior modo possibile da una situazione spiacevole. Sono felice di non aver reagito immediatamente, perché con la rabbia del momento avrei sbagliato. Sono stato ben informato e la mia famiglia è sempre stata al mio fianco. Ho una coscienza chiara su ciò che ho fatto e continuerò ad averlo. Farei tutto allo stesso modo, sapendo che quello che ho fatto l’ho fatto per il mio futuro. Ero egoista. Sono dove sono per come ho fatto le cose. Sono sempre stato chiaro che volevo allenare”.