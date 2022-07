Morientes approva: “Cristiano Ronaldo all’Atletico Madrid sarebbe strano ma…”

L'ex attaccante sul possibile trasferimento del portoghese all'Atletico Madrid.

Redazione ITASportPress

Arriva un commento illustre per quanto riguarda il potenziale passaggio di Cristiano Ronaldo dal Manchester United all'Atletico Madrid. Il portoghese, in rotta di collisione con i Red Devils e desideroso di una nuova avventura che possa garantirgli di giocare la Champions League, sembra essere vicino ai Colchoneros non senza qualche polemica.

Infatti, i tifosi del club spagnolo stanno facendo di tutto per evitare il suo arrivo. Eppure, qualcosa sembra muoversi e un grande ex del calcio iberico come Fernando Morientes approverebbe nonostante il "tradimento" ai Galacticos del Real.

STRANO MA... - "Il passaggio di Cristiano Ronaldo all'Atletico mi sembra molto strano, ma tutto può succedere", ha detto Morientes come riportato da AS. "In ogni caso, vorrei che Cristiano tornasse nel campionato di Spagna. Alla fine, quando un calciatore lascia la Liga, capisce che questo è il miglior torneo e vuole tornare. Ancora una volta, vedere CR7 con la maglia dell'Atletico Madrid sarebbe piuttosto strano. Tuttavia, ora, come ambasciatore della Liga, posso dire in modo imparziale: se arriva Cristiano, sarà il benvenuto".