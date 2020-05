Morrison, rimpianto United: “Saltavo gli allenamenti e al mio risveglio…”

Cresciuto al Manchester United, ma mai con la testa abbastanza concentrata per fare carriera. Ora Ravel Morrison ci ripensa e ricorda cosa provava quando, ai tempi in maglia Red Devils, non si impegnava a sufficienza per crescere e realizzare il suo sogno diventare un calciatore importante.

Dopo le parole di chi, ai tempi in maglia United lo aveva conosciuto e considerato un vero talento, come Wayne Rooney, ecco Morrison rispondere e raccontare ai microfoni di TalkSport come viveva quegli anni prima di una serie di trasferimenti che lo portarono in giro per l’Europa e anche alla Lazio.

SVOGLIATO – “I complimenti di Rooney? Ovviamente sono parole che ho apprezzato. Qualcosa di fantastico specie perché arrivate da un giocatore come lui. Probabilmente è uno dei migliori calciatori inglesi di tutti i tempi, sono commenti di alto livello da un giocatore di alto livello. Mi fa arrabbiare il fatto che avrei potuto fare decisamente di più”, ha detto Morrison con particolare rimpianto. “Anzi avrei dovuto fare decisamente di più. Ci spero ancora. Saltavo gli allenamenti, mi svegliavo e non sapevo perchè l’avevo fatto, ma li saltavo. A quei tempi non riuscivo a capire i consigli dei campioni. Ora invece è difficile tirarmi fuori dal campo di allenamento”.