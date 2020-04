Morso di Suarez a Ivanovic, Carragher: “Speravo che le telecamere non avessero ripreso”

La Premier League è molto probabilmente il campionato europeo più duro dal punto di vista fisico. In campo le squadre non si risparmiamo mai e spesso possono capitare episodi al di sopra delle righe. Quello del 2013 tra Chelsea e Liverpool è sicuramente uno di questi.

SUAREZ – IVANOVIC – Sette anni fa ad Anfield si scontrarono le due squadre in uno dei tanti classici d’Inghilterra. Prima di un corner però, Luis Suarez impazzì e morse al braccio il difensore blues Branislav Ivanovic. Jamie Carragher era presente e a distanza di 7 anni ha raccontato quello che l’uruguaiano ha detto poi negli spogliatoi: “All’inizio Luis negà tutto e io in camera speravo che le telecamere non l’avessero ripreso“. La speranza dell’ex leggenda Reds però risultò vana. Suarez dopo quella partita venne sanzionato con 10 giornate di squalifica.