Morta moglie di Semedo e l’amico Cristiano Ronaldo scrive post toccante

Il calciatore dello United si è unito al dolore dell'amico

L'attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo si è unito al dolore dell'amico Josè Semedo per la morte della moglie 34enne. CR7 ha pubblicato un toccante post su Instagram dedicato alla moglie di uno dei suoi migliori amici. “Ci sono momenti in cui tutto passa in secondo piano, compreso il calcio. La scorsa settimana, inaspettatamente, se n'è andato un essere umano fantastico, la nostra cara Soraia, una meravigliosa madre, moglie e una delle migliori amiche che la vita mi ha regalato. Nulla può cancellare il dolore di mio fratello José Semedo e di tutta la famiglia, ma siamo insieme, oggi come sempre, in tempo per affrontare questo momento molto difficile. Riposa in pace amico mio. Non ti dimenticheremo mai", ha scritto Ronaldo, postando una foto con Semedo e sua moglie. Ronaldo e Semedo sono diventati amici nel settore giovanile dello Sporting Lisbona. In un'intervista, Semedu ha detto che deve tutto a Cristiano.