Morte Atsu, il ricordo di Conte: “Ho lavorato con una bellissima persona”

Nelle scorse ore è arrivata la tragica notizia della morte del giocatore Christian Atsu , trovato senza vita sotto le macerie a seguito del terremoto in Turchia . Sono stati tanti i messaggi di cordoglio da parte del mondo del calcio. Uno in particolare ha commosso: quello di Antonio Conte .

Anche il mister italiano, infatti, aveva avuto modo di lavorare col compianto giocatore ai tempi del Chelsea. Sui social, il tecnico ora al Tottenham ha voluto scrivere alcune frasi per lui.

RICORDO - "Ho avuto l’opportunità di incontrarti e lavorare con te. Questo tremendo terremoto ha portato via una bellissima persona, riposa in pace Atsu. I miei pensieri sono con la tua famiglia e tutti gli amici, in questi terribili giorni vi sono vicino", le parole di Conte su compianto atleta morto solamente all'età di 31 anni.