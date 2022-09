Morte Regina Elisabetta, Manchester United in silenzio stampa in segno di lutto

La scelta dei Red Devils dopo la partita di Europa League.

Redazione ITASportPress

La morte della Regina Elisabetta avvenuta nella giornata di ieri ha colpito tutto il Regno Unito e l'intero globo. Anche il calcio, inevitabilmente, è rimasto sotto choc per la triste scomparsa della sovrana. In modo particolare i club britannici che, tra le altre cose, erano impegnati nelle rispettive sfide di Coppa proprio in cocomitanza con il terribile evento. Tra questi anche il Manchester United, uscito sconfitto dal match contro la Real Sociedad per 0-1.

In segno di lutto, come si apprende dal Daily Mail e dal altri media inglesi, mister Erik Ten Hag, manager dei Red Devils, insieme a tutta la società, ha deciso di annullare ogni intervista post gara sia con i canali ufficiali del club sia con tutti gli altri media. L'allenatore, infatti, dopo la sconfitta in Europa League alla prima sfida del girone, ha optato per un silenzio stampa "di dolore" verso la scomparsa della Queen.

Più o meno lo stesso è stato fatto anche da Mikel Arteta e dal suo Arsenal. In entrambe le sfide è stato anche tenuto un minuto di silenzio.

Resta da capire cosa accadrà per le sfide di Premier League in programma nel weekend con la giornata che potrebbe essere sospesa proprio per il lutto dopo la morte della sovrana.