Morto Francesc Arnau, ex portiere del Barcellona e ds del Real Oviedo

Lutto nel mondo del pallone spagnolo

È morto all'età di 46 anni il direttore sportivo del Real Oviedo ed ex portiere del Barcellona Francesc Arnau. A comunicarlo è stato lo stesso club asturiano tramite un comunicato ufficiale apparso anche sui social: "Il nostro direttore sportivo è venuto a mancare, siamo profondamente dispiaciuti per la sua perdita e accompagniamo la sua famiglia in questo momento difficile. Riposa in pace". Il club ha chiesto anche il rinvio della partita di domenica contro il Mirandes.