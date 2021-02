Moses e l’approdo allo Spartak Mosca: “Potevo tornare all’Inter, poi mi sono informato su Google e ho scelto questo club”

Victor Moses si racconta e lo fa al sito ufficiale dello Spartak Mosca suo nuovo club dal 2020. L’ex calciatore anche di Chelsea e Inter ha parlato della sua esperienza in Russia rivelando anche qualche curioso aneddoto relativo al suo sì al club.

Moses: dall’Inter alla ricerca su Google per lo Spartak…

Dopo un avvio non esaltante, Moses si sta ritagliando molto spazio nello Spartak Mosca grazie anche al feeling col mister Tedesco: “Lui è simile a Conte. Conte mi ha insegnato tanto ed è sicuramente tra i migliori allenatori che ho avuto come Roberto Martinez, Benitez, Warnock, Tedesco e Hughes. Mourinho? No, lui non lo metto perché sinceramente non abbiamo instaurato un bel rapporto. Lui è un grande professionista ma avevamo visioni e opinioni diverse”.

Ancora sullo Spartak Mosca: “Dopo la fine del prestito con l’Inter potevo tornare a vestire nerazzurro. Avevamo parlato anche con Conte ma poi per questioni credo anche economiche non si è fatto nulla. Ho parlato col Chelsea e mi hanno detto che c’era la pista Spartak Mosca. Sinceramente ho guardato su Google e mi sono informato sul club. Ho visto diversi video e ho scoperto che ha una grande storia. Quindi ho detto di sì“.

“Ora sono felice. Dico sempre ai miei amici che lo Spartak Mosca è il Manchester United della Russia. Se voglio rimanere qui anche la prossima stagione? Penso sia presto parlarne ma mi trovo bene”.