Moses e l’esperienza in Russia: “C’è troppo freddo. Ecco come provo a non pensarci…”

Victor Moses ha da poco iniziato la sua nuova avventura in Russia, precisamente allo Spartak Mosca. Il feeling con la città, la squadra e i tifosi sembra essere molto buono. Lo stesso non si può dire del rapporto con… il clima. Intervistato dal sito ufficiale del club, l’ex giocatore anche dell’Inter ha sottolineato come le basse temperature sono decisamente un problema.

Moses e il freddo russo

“La città di Mosca è bellissima. Mi piace molto e voglio fare bene per questo club”, ha detto Moses. “Voglio vincere. Mi piace giocare qui e voglio dare il mio contributo per il campionato e far felici i nostri tifosi. Il torneo russo è molto bello e mi sto abituando a giocare qui”.

Ma… esiste anche un grosso ‘ma’ dovuto al clima: “Il freddo in Russia? Cosa posso dire. Ci sono -9 o -6 e deve ancora scendere. Non so bene come fare. Provo a riscaldarmi per giocare, mi riscaldo e lo faccio ancora. Se mi concentro solo sul riscaldamento non penso al freddo. Questo è l’unica soluzione che ho trovato al problema. Bisogna abituarsi”.