Moukoko nella bufera in Germania: avrebbe 4 anni in più di quanto dichiarato

Nelle ultime ore, attorno al giocatore nato a Yaoundé, in Camerun, sarebbero nati dubbi sulla reale età che sarebbe di 22 anni e non 18. A riportare tali informazioni, con tanto di certificato, è stato il settimanale tedesco Bunte che ha spiegato che il calciatore sarebbe nato il 19 luglio 2000 e non il 20 novembre 2004. Oltre quattro anni in più quindi.

Una notizia che, se confermata, farebbe molto scalpore. Dal media si apprende anche che Joseph Moukoko non sarebbe il vero padre biologico del giovane calciatore e che lo avrebbe adottato per via del talento e per assicurargli una carriera da calciatore in Germania. Ipotesi che, però, sarebbe stata già smentita in tribunale anche se il media spiega come i reali genitori potrebbero, invece, essere Ousman Mohamadou (tassista) e Youssoufa Harira (casalinga).