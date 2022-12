Moukoko, niente rinnovo col Borussia Dortmund: c’è il Barcellona

Youssoufa Moukoko non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il Borussia Dortmund che risulta essere in scadenza a giugno 2023. Ecco perché, il giovanissimo talentino potrebbe dventare ben presto un possibile colpo a costo zero...

Redazione ITASportPress

Youssoufa Moukoko non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il Borussia Dortmund che risulta essere in scadenza a giugno 2023. Ecco perché, il giovanissimo talentino potrebbe dventare ben presto un possibile colpo a costo zero delle big in Europa.

Stando a quanto riporta Sport, l'attaccante starebbe aspettando che il Barcellona formalizzi una proposta per lui, dopo che da mesi ha lavorato sottotraccia ad un accordo con il 18enne per acquistarlo da parametro zero. La prima pagina del media spagnolo di oggi conferma il rumor di mercato. Il club blaugrana, dopo la grande campagna aquisti dell'ultimo anno, starebbe quindi pensando anche al futuro.

In caso di mancato rinnovo con i tedeschi, quindi, Moukoko darebbe priorità a un trasferimento al Camp Nou. Il reparto offensivo dei blaugrana, a quel punto, diventerebbe tra i più forti in circolazione sia per il presente che in prospettiva futura dato che il talentino, come anticipato, è un classe 2004.