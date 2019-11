“Mount, mi regali la tua maglia?”. E il calciatore sorprende il piccolo tifoso

“Mount, mi regali la tua maglia?”. Una richiesta tanto esplicita quanto genuina fatta da un piccolo tifoso inglese. Il destinatario della domanda è Mason Mount, giovane del Chelsea approdato in Nazionale inglese. Durante il match tra Inghilterra e Montenegro, terminato per 7-0 a favore dei padroni di casa, il bambino ha cercato di far arrivare il proprio desiderio al beniamino attraverso un cartellone. Tuttavia, a causa dell’altezza della sua posizione nello stadio, non è risultato visibile. La madre del giovanissimo tifoso non si è rassegnata e ha immortalato il figlio con una foto inviata poi agli account social dello stesso Mount. Il giocatore non ha esitato a rispondere: “Mi piacerebbe inviare a tuo figlio una maglietta autografata. Per favore, inviami l’indirizzo e cercherò di inviare il regalo”. Un gesto di gran cuore.