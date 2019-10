Mourinho al Borussia Dortmund, il ds Zorc spiega: “Lui e Watzke amici da tempo. Su Favre…”

I recenti rumors sul futuro di José Mourinho sembravano accompagnare il tecnico tedesco in Bundesliga, sulla panchina del Borussia Dortmund. Opzione che, seppur non smentita, trova una spiegazione dai diretti interessati.

In modo particolare, come riporta la Bild, il ds dei gialloneri Michael Zorc ha voluto spiegare il rapporto che intercorre tra lo Special One e i vertici societari, in modo particolare il legame tra Mourinho e il CEO del club Hans-Joachim Watzke.

AMICI – “Quella tra Mourinho e Watzke è una semplice amicizia che esiste da molti anni“, ha chiarito Zorc che poi sull’attuale allenatore Lucien Favre ha voluto precisare: “Non abbiamo mai messo in discussione il nostro tecnico. Siamo contenti di avere Favre”. Intanto, però, dopo il ko in Champions League contro l’Inter le cose potrebbero evolversi e non è detto che queste parole vengano confermati nei fatti.