Mourinho al Tottenham, retroscena al Real Madrid: spogliatoio felice che il portoghese… non sia più libero

Incredibile retroscena svelato da Sport. La notizia di José Mourinho al Tottenham avrebbe fatto felice lo spogliatoio del Real Madrid.

Come spiega il periodico iberico, nel recente passato, Florentino Pérez, presidente blancos, ha utilizzato ‘l’ombra di Mourinho’ per motivare e far cambiare rotta alla squadra, ricevendo risposte importanti in tal senso. Lo aveva fatto all’epoca di Lopetegui e, successivamente, anche con Solari. In questa stagione era già capitato nel momento buio con Zidane. L’accostamento di Mourinho alla panchina madrilena ha spesso provocato una reazione alla squadra, capitanata da Sergio Ramos che ha sempre affermato di non gradire il ritorno dello Special One.

Ecco perché l’ufficialità del portoghese al Tottenham avrebbe portato un particolare entusiasmo tra le fila madrilene. In caso di nuova crisi, Florentino Perez dovrà inventarsi un altro modo per motivare la squadra…