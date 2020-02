Mourinho batte Guardiola e se la prende con il VAR

Nemmeno una vittoria contro i campioni in carica risparmia le critiche dello Special One al VAR. Gli Spurs hanno sconfitto 2-0 il City di Guardiola grazie ai gol di Bergwijn e Son salendo così a quota 37 punti in classifica. Nel post partita l’allenatore portoghese ha speso belle parole per i suoi: “Sono stati fenomenali”.

VAR – Per quanto riguarda la direzione arbitrale Mourinho ha usato invece parole diverse, riferendosi al mancato rosso di Sterling: “Siamo stati sfortunati. Il VAR ha deciso che l’intervento di Sterling non era da rosso. In altri casi ho constatato che interventi del genere vengono puniti con l’espulsione.” E poi ancora: “Era rosso e sarebbe stata una partita completamente diversa se avessimo giocato in superiorità per 75 minuti”.