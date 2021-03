Mourinho, che frecciata: “Le sue idee tattiche sono… datate”

L’eliminazione a sorpresa dall’Europa League per mano della Dinamo Zagabria ha gettato ombre sul futuro di José Mourinho alla guida del Tottenham. Lo Special One è stato preso di mira dai tabloid inglesi che stanno già ipotizzando ad un cambio di guardia per la prossima stagione. A criticare in modo piuttosto pesante l’allenatore portoghese è stato anche Darren Bent, ex storico calciatore di tanti club inglesi tra cui appunto quello di Londra.

Mourinho e le tattiche datate…

Parlando ai microfoni di talkSport, l’ex calciatore ha detto: “Non direi che Mourinho sia un pessimo allenatore, ma penso solo che per qualche motivo la sua tattica potrebbe essere diciamo… un po’ datata”, ha affermato Darren Bent. “È stato chiamato al Tottenham per vincere trofei. Altrimenti non sarebbe mai stato chiamato per un progetto di tre o quattro anni nel quale deve creare una squadra. Per quello c’era già Pochettino”.

E ancora: “Diciamo che quando hanno esonerato Pochettino, lo hanno fatto per portare finalmente un trofeo in bacheca. In tal senso Mourinho sembrava essere il nome giusto. In Europa League molte persone avevano messo Tottenham e United come favoriti. Il fatto che siano usciti come hanno fatto contro la Dinamo Zagabria non è stato bello e non credo che vincere la Coppa di Lega (la Carabao Cup) sia sufficiente. Anche se alla fine della stagione se dovesse andare via o se lo licenziassero, in quel caso lui potrebbe ‘Ho fatto il mio lavoro. Ho vinto un trofeo'”.