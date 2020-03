Mourinho che succede? Mai così male in carriera e la difesa…

Dal Lipsia al Lipsia. José Mourinho ha un nuovo ‘nemico’ nella sua lunga lista. La squadra tedesca ha eliminato il Tottenham dalla Champions League proclamando la crisi Spurs e del tecnico portoghese.

1-0 all’andata, 3-0 al ritorno. In mezzo altre quattro gare con annessa sconfitta o mancata vittoria. Per Mourinho si tratta della striscia di risultati negativi più lunga dell’intera carriera. Lo Special One non aveva mai avuto una serie di gare così lunga senza successi nella sua lunga carriera fatta da 935 match disputati. K.o. contro il Lipsia all’andata, pareggio col Burnely, pareggio col Norwich, sconfitta contro il Wolverhampton, contro il Chelsea e ancora i tedeschi nel 3-0 della nottata di Champions League.

Complici anche i tanti infortuni, però, c’è anche un’altra statistica a preoccupare: la difesa. Il reparto difensivo, infatti, è il peggiore tra tutti quelli delle squadre inglesi. Peggio del Tottenham ha fatto solo l’Aston Villa. Un risultato molto ‘special’ di cui Mourinho avrebbe fatto volentieri a meno…