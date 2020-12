Mourinho ci ripensa: “Manchester United? Non ho avuto abbastanza tempo…”

In attesa del big match di Premier League tra il suo Tottenham e il Liverpool, José Mourinho trova il tempo di tornare indietro con la mente fino a ricordare i tempi vissuti alla guida del Manchester United. Il manager portoghese, come riporta Goal, si è soffermato sull’esperienza in Red Devils e il poco tempo avuto a disposizione per lavorare al meglio.

Mourinho: “Non ho avuto abbastanza tempo allo United”

Dopo aver chiuso l’esperienza al Manchester United durata 2 anni e mezzo, Mourinho si è unito agli Spurs ma ancora ricorda con emozioni contrastanti quel periodo vissuto in Red Devils: “In diversi momenti della mia carriera, con diversi club che ho allenato, non ho mai avuto bisogno di troppo tempo per raggiungere il successo”, ha detto il portoghese ripercorrendo le diverse tappe della sua carriera. “Questo è avvenuto al Porto, all’Inter, al Real Madrid e al Chelsea. In tutti questi casi abbiamo ottenuto vittorie e non c’è voluto molto tempo. In quei casi si è quasi trattato di vincere e dire arrivederci”.

Qualcosa che non è avvenuto al Manchester United: “Devo dire che lo United è stato il primo club in cui ho sentito di aver bisogno di tempo e in questa unica circostanza il tempo non mi è stato dato. Sentivo di essere partito a metà del processo. In ogni caso abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Sono felice, loro sono felici e abbiamo un ottimo rapporto, che è qualcosa che sono molto orgoglioso di dire sempre, quando lascio i club. Ho ottimi rapporti con tutti, e lo United ne è un altro esempio”.

“Il Tottenham? Conosco il tipo di lavoro che ho in mano e per ora mi sto divertendo molto. Sono felice di essere nel club, credo che il club sia felice di lavorare con me, quindi mi vedo restare qui per molto tempo. Per vincere, però, spero di farlo il prima possibile. Se è possibile velocizzare questo percorso fino alla vittoria perché non farlo…”.